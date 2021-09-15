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أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن أجهزة التكييف تعد الأكثر استهلاكًا للطاقة في المنازل، وتأتي في مقدمة الأجهزة المنزلية، غير أن اتباع السلوكيات المتزنة يمكنها الإسهام في تقليل استهلاكها.
وحث المركز تطبيق بعض السلوكيات البسيطة وهي:
تثبيت درجة حرارة المكيف على 24 ، إغلاق النوافذ والأبواب أثناء تشغيل المكيف، تنظيف الفلتر كل أسبوعين، الصيانة الدورية السنوية للمكيف.
كما أن الصيانة الدورية هي إجراء يقوم به الفني المختص حسب تعليمات الصانع، وهي تشمل بشكل عام: معاينة الجهاز والتأكد من سلامة أجزائه الرئيسة، التأكد من عمل الجهاز بالشكل المطلوب، تنظيف الجهاز من الغبار والعوالق، وأخيرًا قياس غاز التبريد وتعبئته في حال الحاجة إلى ذلك.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 11:38 PM
اتباع السلوكيات المتزنة يمكنها الإسهام في تقليل استهلاكها"كفاءة": أجهزة التكييف الأكثر استهلاكًا للطاقة.. وهذه الخطوات تُسهم في الترشيد
أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن أجهزة التكييف تعد الأكثر استهلاكًا للطاقة في المنازل، وتأتي في مقدمة الأجهزة المنزلية، غير أن اتباع السلوكيات المتزنة يمكنها الإسهام في تقليل استهلاكها.
وحث المركز تطبيق بعض السلوكيات البسيطة وهي:
تثبيت درجة حرارة المكيف على 24 ، إغلاق النوافذ والأبواب أثناء تشغيل المكيف، تنظيف الفلتر كل أسبوعين، الصيانة الدورية السنوية للمكيف.
كما أن الصيانة الدورية هي إجراء يقوم به الفني المختص حسب تعليمات الصانع، وهي تشمل بشكل عام: معاينة الجهاز والتأكد من سلامة أجزائه الرئيسة، التأكد من عمل الجهاز بالشكل المطلوب، تنظيف الجهاز من الغبار والعوالق، وأخيرًا قياس غاز التبريد وتعبئته في حال الحاجة إلى ذلك.
، "كفاءة": أجهزة التكييف الأكثر استهلاكًا للطاقة.. وهذه الخطوات تُسهم في الترشيد ،
المصدر : الخليج 365
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