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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.
وأفاد بأنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه نتيجة خلاف عائلي مع زوجته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 11:38 PM
إجراءات الاستدلال الأولية بيَّنت أنه نتيجة خلاف عائلي.. وأُحيل للنيابة العامة"شرطة الرياض": القبض على شخص اعتدى على امرأة بمحافظة الخرج
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.
وأفاد بأنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه نتيجة خلاف عائلي مع زوجته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
، "شرطة الرياض": القبض على شخص اعتدى على امرأة بمحافظة الخرج ،
المصدر : الخليج 365
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