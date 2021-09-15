شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 8 جاليات تشارك في «لوحة وطن» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • طفلة هندية‬ تؤدي النشيد الوطني السعودي

شاركت جاليات من مصر، والسودان، والهند، وبنجلاديش، والفلبين، ونيبال، وباكستان، وأندونيسيا، في تنفيذ "لوحة وطن" بالخبر، ضمن المبادرة التي دشنها مكتب العمل بمحافظة الخبر في الواجهة البحرية للاحتفال باليوم الوطني ٩١. وساهمت الطفلة "أبهيا البهرامي"‏ من الجالية ‫الهندية‬ في أداء النشيد الوطني السعودي.

وكان مكتب العمل بمحافظة الخبر، قد دشن لوحة وطن ضمن فعاليات اليوم الوطني السبت الماضي بإشراف من ‫محافظة‬ الخبر، وبحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وشارك فيها 18 جهة حكومية،‬

وجاءت اللوحة بمقاس 2500 م2 والتي ستُعرض في اليوم الوطني‬، إذ شارك فيها أكثر من 500 متطوع و 8 جاليات.