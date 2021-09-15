الداخلية تحدد عقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد ورفض قياس درجة الحرارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الداخلية، أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

ونصحت الداخلية، بترك مسافة كافية بين الشخص والآخرين للوقاية من انتشار كورونا والحفاظ على صحة الجميع.

العقوبة المقررة:

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها في “تويتر”: “اجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية للحفاظ على صحتك وسلامتك”.

وأوضحت أن عقوبة الفرد 1000 ريال، تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 10000 ريال.



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