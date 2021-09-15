وزارة الحرس الوطني تدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لإجراء المقابلات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات على الوظائف المعلنة سابقًا على بند التشغيل والصيانة إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية، المقرر إقامتها في مركز أحد الثقافي الترفيهي بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12/ 02/ 1443هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

التعليمات:

– تؤكد الوزارة على المرشحين والمرشحات الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والالتزام بالشروط التالية: إحضار أصل (الهوية الوطنية مع نسخة منها). إحضار عدد (3) صور شخصية. الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر ذلك عدولًا عن الرغبة في الترشيح. إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي. إحضار بيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشهد من الخبرات العملية. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل. إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه. الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة (8:30) صباحًا. في حال اختلاف البيانات سيتم استبعاد المرشح.

رابط الاستعلام:

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