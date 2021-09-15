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شكرا لقرائتكم مداهمة استراحة برفحاء وضبط 4 آلاف علبة بخور وعطور و30 ألف ستيكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15
مداهمة استراحة برفحاء وضبط 4 آلاف علبة بخور وعطور و30 ألف ستيكر
تتخذها عمالة لتصنيع العطور والبخور بمواد مجهولة المصدر
متابعات الخليج 365 - رفحاء
أعلنت وزارة التجارة أنه تم اليوم، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء والجهات الأمنية، مداهمة استراحة في رفحاء تتخذها عمالة لتصنيع العطور والبخور بمواد مجهولة المصدر ودون تراخيص، وتم ضبط 4 آلاف علبة بخور وعطور و30 ألف ستيكر و13 ألف علبة فارغة.
وأضافت التجارة، أنه تم إغلاق المنشأة وحجز الكميات المضبوطة واستدعاء المالك لإكمال الإجراءات.
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