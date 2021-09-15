مداهمة استراحة برفحاء وضبط 4 آلاف علبة بخور وعطور و30 ألف ستيكر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - رفحاء

أعلنت وزارة التجارة أنه تم اليوم، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء والجهات الأمنية، مداهمة استراحة في رفحاء تتخذها عمالة لتصنيع العطور والبخور بمواد مجهولة المصدر ودون تراخيص، وتم ضبط 4 آلاف علبة بخور وعطور و30 ألف ستيكر و13 ألف علبة فارغة.

وأضافت التجارة، أنه تم إغلاق المنشأة وحجز الكميات المضبوطة واستدعاء المالك لإكمال الإجراءات.



شارك الخبر