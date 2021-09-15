الجبير يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - واس

اصحب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، مساء اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك، والوفد المرافق له، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، وذلك على هامش زيارة معاليه الرسمية إلى المملكة.



واستعرض معاليه ووزير الخارجية التشيكي خلال الجولة، المواقع التاريخية والتراثية، وما يمثله حي الطريف في الدرعية من رمزية في تاريخ الدولة السعودية.



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