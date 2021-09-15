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الجبير يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

الجبير يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي

متابعات الخليج 365 - واس

اصحب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، مساء اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك، والوفد المرافق له، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، وذلك على هامش زيارة معاليه الرسمية إلى المملكة.

الجبير يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي - متابعات الخليج 365
واستعرض معاليه ووزير الخارجية التشيكي خلال الجولة، المواقع التاريخية والتراثية، وما يمثله حي الطريف في الدرعية من رمزية في تاريخ الدولة .

الجبير يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي - متابعات الخليج 365 الجبير يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي - متابعات الخليج 365 الجبير يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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