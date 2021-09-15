محمد بن سلمان يتلقى رسالتين خطيتين من ولي عهد الكويت ونائب رئيس الوزراء الكويتي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، تسلم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالتين خطيتين، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ حمد جابر العلي.

جاء ذلك خلال استقبال سمو وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

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