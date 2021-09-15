شكرا لقرائتكم خبر 539 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لأداء اختبارات تعزيز المهارات حضوريا وعن بعد، سجلت منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد دخول أكثر من 539,228 طالبا وطالبة أمس في الصف الثالث المتوسط والسنة الأولى المشتركة (الأول الثانوي).

وأدى الطلبة اختبارات مقرري الرياضيات واللغة العربية عبر المنصة الالكترونية، حيث تستهدف قياس ما تحصل عليه الطلبة خلال السنة الدراسية الماضية 1442هـ من مهارات ومعارف في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية الاختبار وفاعليته كجزء من العملية التعليمية، ودوره في تقديم معلومات للمعلم عن تحصيل كل طالب، والمساهمة في اتخاذ قرارات تعليمية تساعد في وضع خطط تدريسية فاعلة ومثمرة لتعزيز مهاراتهم، حيث يرتكز تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات على الإشراف والدعم من المعلم والمدرسة بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

وتتيح وزارة التعليم الاختبار على مدار الساعة من خلال منصة الاختبارات المركزية، وبحسب الجدول الزمني المعلن لكل مرحلة وصف دراسي، إلى جانب تصحيح النتائج بشكل مركزي وآلي من قبل الوزارة.