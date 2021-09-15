«تكافل» تؤمن 170 ألف حقيبة مدرسية للطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد آل الشيخ، مبادرة «العودة إلى المدارس» التي تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة؛ كحافز لهم للانطلاق في مرحلة جديدة في حياتهم الدراسية، وذلك بتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة «سابك» الشريك الاستراتيجي للمبادرة، ومكتبة «جرير». وتتضمن المبادرة مشروع «الحقيبة المدرسية» التي تهدف إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية المستهدفين؛ دعما وتشجيعا لهم في مدارس القرى والهجر النائية في جميع إدارات التعليم، ومشروع «فصول الإبداع والذكاء الاصطناعي والروبوتات»، الذي سيبدأ بإطلاق 8 معامل لتدريب عدد من الطلاب والطالبات في مجال بناء وبرمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي في العالم الجديد، ومشروع دروس التقوية والتدريب الالكتروني.



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