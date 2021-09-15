ضبط مواطن دهس فتاتين بسيارة مسروقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم على مواطن دهس فتاتين بمركبة مسروقة وهرب من موقع الحادث. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني، في بيانه أمس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.



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