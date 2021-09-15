شكرا لقرائتكم خبر 132 منشأة تخالف أنظمة «الغذاء والدواء»..والغرامة 5 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء 132 منشأة لارتكاب عدد من المخالفات لأنظمة الهيئة، خلال جولاتها الرقابية أغسطس الماضي.

وأوضحت الهيئة أنها ضبطت 73 منشأة غذائية لمخالفتها نظام الغذاء، وتمثلت أبرز المخالفات على تلك المنشآت في عدم الالتزام بوضع البطاقة الغذائية بشكل مطابق للمواصفات أو وضعها بطريقة غير صحيحة، إذ نصت المادة الرابعة من نظام الغذاء على «تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيها» ووجوب الالتزام بما نصت عليه اللائحة الفنية (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) GSO 9/2013.

أبرز مخالفاتها:

عدم الالتزام بوضع البطاقة الغذائية بشكل مطابق للمواصفات أو وضعها بطريقة غير صحيحة.

عقوبة المخالفة







غرامة تصل إلى مليون ريال.



منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 180 يوما.



إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تتجاوز عاما.



المنشآت المخالفة:





73 منشأة غذائية لمخالفتها نظام الغذاء والدواء



29 منشأة بسبب مخالفات تتعلق بنظام منتجات التجميل، وأبرز مخالفاتها:



تداول منتج تجميلي غير مدرج.



عقوبة المخالفة:





غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.



6 منشآت بيطرية لتداولها مستحضرات بيطرية غير مسجلة.

عقوبات المخالفة:





غرامة 5 ملايين ريال.



إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة أو إلغاء الترخيص.



24 منشأة صيدلانية لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني المعتمد من قبل الهيئة.

عقوبة المخالفة :