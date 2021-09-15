، "سدايا" تعلن بدء التسجيل في معسكر علوم البيانات الافتراضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف لتدريب 600 مواطن ومواطنة في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم، بدء التسجيل في معسكر علوم البيانات الافتراضي عن طريق الموقع الإلكتروني لأكاديمية "سدايا".

ويستهدف المعسكر الذي يعد إحدى مبادرات "أكاديمية سدايا" ويقام افتراضيًّا تدريب 600 مواطن ومواطنة في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لمن تتوفر فيهم شروط الانضمام إلى المعسكرات الافتراضية سواء كانوا موظفين أو ممن لديهم خبرة واهتمام بهذا المجال؛ وذلك لبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

ويمكن التسجيل في المعسكر باختيار إحدى الفترات الأربع التي تبدأ أول فترة منها بتاريخ 26 سبتمبر، يتلقى خلالها المتدربون تدريباً مكثفاً في مجال تحليل البيانات لتأهيلهم ليكونوا متخصصين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي,من خلال بناء ونشر التطبيقات بلغة البايثون على الشبكة العنكبوتية بطريقة تعكس بيئة استخدامها الفعلية، وتطوير القدرة على تطبيق تقنيات التعلم الاستنتاجي "غير الموجّه" وغيرها من الممارسات الخاصة بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتسعى أكاديمية سدايا من خلال المعسكر وبالشراكة مع أكاديمية طويق إلى تبني أفضل الممارسات التعليمية التي تسهم في تقديم تجربة تثري المتدربين وتضمن تأهيلهم لسوق العمل بالشكل الأمثل.

وتهدف "أكاديمية سدايا" إلى بناء وتأهيل وتمكين القدرات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والأساسيات الممكّنة لها، وإعداد وتنفيذ برامج ومبادرات تطوير المهارات ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما ستعزز الأكاديمية من شراكاتها مع الجهات الأكاديمية والجامعات داخل وخارج المملكة في مجال التدريب وتطوير البرامج والمبادرات المتخصصة في بناء القدرات الوطنية وتلبية الاحتياجات من المهارات في المجالات المستهدفة وتمكين الجهات والشركاء لتعزيز وتكامل تلك المبادرات والبرامج.