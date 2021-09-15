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شهدت المرحلة السابعة من جولة بريطانيا لسباق الدراجات الهوائية للمحترفين حادثة طريفة، بانضمام صبي يبلغ من العمر 12 عاماً إلى السباق أثناء مرور قافلة الدراجين من أمام منزله.
وقرر الفتى زاندر غراهام الانضمام إلى الدراجين بعد مشاهدة السباق عبر شبكة الإنترنت، على سبيل الدعابة، وتمكن الصبي من تجاوز العديد من الرياضيين ووصل إلى خط النهاية مع مشاركين آخرين.
وأهدى الهولندي باسكال إنكورن زجاجة ماء للمتسابق الصغير مكافأة على "انتصاره ".
وقال الصبي للصحفيين "لقد صدمت. وكنت سعيداً بشكل لا يصدق. سأضع زجاجة الماء هذه على رف منفصل في غرفتي".
وفي نهاية السباق، وقف الصبي على منصة التتويج بين الأبطال مرتدياً نفس زيهم، كما تم منح الدراج البالغ من العمر 12 عاماً تذاكر "VIP" للمرحلة الأخيرة من السباق، والتي ستقام في أبردين، من أحد رعاة جولة بريطانيا.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 09:28 PM
وقف على منصة التتويج.. ومُنح تذاكر "VIP" للمرحلة النهائية من السباقأثناء مرورهم من أمام منزله.. صبي يقتحم سباقاً للدراجات ويتوج مع الفائزين
شهدت المرحلة السابعة من جولة بريطانيا لسباق الدراجات الهوائية للمحترفين حادثة طريفة، بانضمام صبي يبلغ من العمر 12 عاماً إلى السباق أثناء مرور قافلة الدراجين من أمام منزله.
وقرر الفتى زاندر غراهام الانضمام إلى الدراجين بعد مشاهدة السباق عبر شبكة الإنترنت، على سبيل الدعابة، وتمكن الصبي من تجاوز العديد من الرياضيين ووصل إلى خط النهاية مع مشاركين آخرين.
وأهدى الهولندي باسكال إنكورن زجاجة ماء للمتسابق الصغير مكافأة على "انتصاره ".
وقال الصبي للصحفيين "لقد صدمت. وكنت سعيداً بشكل لا يصدق. سأضع زجاجة الماء هذه على رف منفصل في غرفتي".
وفي نهاية السباق، وقف الصبي على منصة التتويج بين الأبطال مرتدياً نفس زيهم، كما تم منح الدراج البالغ من العمر 12 عاماً تذاكر "VIP" للمرحلة الأخيرة من السباق، والتي ستقام في أبردين، من أحد رعاة جولة بريطانيا.
، أثناء مرورهم من أمام منزله.. صبي يقتحم سباقاً للدراجات ويتوج مع الفائزين ،
المصدر : الخليج 365
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