- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تعهدت ألمانيا في ختام المشاورات السنوية بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية، اليوم "الأربعاء"، بتقديم مساعدات لفلسطين بقيمة أكثر من 100 مليون يورو تصرف على مدى عامين.
وبيّن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن ألمانيا أكبر مانح لفلسطين في مجال التنمية ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال "اشتيه": "تماشيًا مع خطة التنمية الوطنية والتنمية بالعناقيد ستغطي المساعدات الألمانية الدعم إلى مشاريع حيوية بالقطاعات التالية: الحكم المحلي والبلديات بما يشمل التجمعات الفلسطينية في مناطق "ج"، وقطاع التعليم الأساسي والعالي، وبالأخص التعليم المهني والتقني، وقطاع المياه والصرف الصحي والطاقة المتجدّدة والزراعة، والقطاع الاقتصادي وقطاع التشغيل، خاصة الشباب والنساء ودعم القطاع الخاص"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 09:26 PM
تستغلّ في التنمية والتعليم والطاقة المتجدّدةألمانيا تقدّم 100 مليون يورو مساعدات لفلسطين
تعهدت ألمانيا في ختام المشاورات السنوية بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية، اليوم "الأربعاء"، بتقديم مساعدات لفلسطين بقيمة أكثر من 100 مليون يورو تصرف على مدى عامين.
وبيّن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن ألمانيا أكبر مانح لفلسطين في مجال التنمية ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال "اشتيه": "تماشيًا مع خطة التنمية الوطنية والتنمية بالعناقيد ستغطي المساعدات الألمانية الدعم إلى مشاريع حيوية بالقطاعات التالية: الحكم المحلي والبلديات بما يشمل التجمعات الفلسطينية في مناطق "ج"، وقطاع التعليم الأساسي والعالي، وبالأخص التعليم المهني والتقني، وقطاع المياه والصرف الصحي والطاقة المتجدّدة والزراعة، والقطاع الاقتصادي وقطاع التشغيل، خاصة الشباب والنساء ودعم القطاع الخاص"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
، ألمانيا تقدّم 100 مليون يورو مساعدات لفلسطين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تقدّم 100 مليون يورو مساعدات لفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.