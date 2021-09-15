السعودية | “الجبير” يصطحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

قام وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك بصحبة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مساء اليوم الأربعاء، بجولة في حي الطريف التاريخي بالدرعية المُسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

واستعرض الجبير وكولهانيك خلال الجولة، المواقع التاريخية والتراثية وما يمثله حي الطريف في الدرعية من رمزية في تاريخ الدولة السعودية.