شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البرية الإماراتية يشيد بـ«التحالف الإسلامي» لمحاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار قائد القوات البرية بدولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن سعيد بن راشد الشحي اليوم مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض ، وكان في استقباله والوفد المرافق له الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

واستمع اللواء الشحي خلال الزيارة إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف،كما بُحث خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي ودولة الإمارات.

وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال دول التحالف وجهودها في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية، مشيداً بالدور الكبير لدولة الإمارات في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته، ومساعيها الدائمة في اجتثاث جذور التطرف ونبذ العنف.

من جانبه، أشاد قائد القوات البرية الإماراتية بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الإسلامي فيما يخدم مصالح الدول المنضمّة إليه والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة، مشيداً بما حققه التحالف من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف إضافةً إلى مجالات عمله المختلفة.