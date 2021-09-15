شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة تحرّش بامرأة في أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش ، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تحرُّش قائد مركبة بامرأة ومضايقتها على أحد الطرق الرئيسة بمدينة أبها، فقد تمكّنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.