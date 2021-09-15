شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى بريطانيا يزور الجناح السعودي بمعرض «معدات الدفاع والأمن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، يرافقه معالي وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بزيارة إلى الجناح السعودي المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في العاصمة البريطانية لندن.

واطلع سموه خلال الزيارة على ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من خطوات متسارعة نحو التوطين، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.

كما استمع إلى شرح حول أبرز مستهدفات القطاع بالمملكة، وفُرَصه الاستثمارية الواعدة، وسعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تجسيد الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بتوطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

وأعرب سمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان في ختام الزيارة عن تقديره للجهود التي بُذلت لتمثيل المملكة العربية السعودية عبر جناحها السعودي المشارك في المعرض الدولي، وما تضمنه من محفزات كبيرة وفرص استثمارية واعدة عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وعقد الشراكات النوعية مع الشركات السعودية العاملة في القطاع والمتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.