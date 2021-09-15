، 4 سياح يمضون 3 أيام بمفردهم في الدوران حول الأرض ،

محمد بن مسعود - الدمام - يطوفون حول العالم 15 مرة يوميًّا

يبرز تحدّي شركة سبايس إكس التي من المقرّر أن تنطلق أولى رحلاتها السياحية إلى الفضاء، مساء اليوم "الأربعاء"، في جعل أربعة أشخاص لم يسبق لهم أن ارتادوا المدار من قبل يمضون ثلاثة أيام بمفردهم في الدوران حول الأرض، بعد أن خضعوا للتدريب لمدة أشهر فقط.

تعد المهمة التي أطلق عليها اسم "إنسبيريشن4" أول رحلة في التاريخ يستقلها مبتدئون إلى المدار ليس بينهم أي رائد فضاء محترف؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتقلع الرحلة الساعة 8:02 مساءً "منتصف الليل بتوقيت غرينتش" في مركز كينيدي التابع لـ"ناسا" في فلوريدا، وأمامهم خمس ساعات لإنجاز الإقلاع في ظل طقس ملائم في الوقت الحالي.

وسينطلق صاروخ "فالكون 9" الذي يحمل في قمته كبسولة دراغون من منصة الإطلاق الأسطورية 39A في مركز كينيدي التابع لـ"ناسا" في فلوريدا، من حيث انطلقت رحلات أبولو إلى القمر.

ويحلق الأميركيون الأربعة الموجودون على متن المركبة إلى مسافة أبعد من محطة الفضاء الدولية، مستهدفة مدارًا يبلغ 575 كيلومترًا، وسيطوفون حول العالم حوالي 15 مرة يوميًّا.

وفي نهاية رحلتهم سيبدؤون العودة نحو الأرض لتهبط المركبة قبالة سواحل فلوريدا، وستقوم مظلات بتخفيف سرعتها الهائلة.

وسيكون أشهر السياح على مركبة "سبايس إكس" الملياردير جاريد إيزاكمان، وهو أميركي يبلغ من العمر 38 عامًا، ترافقه ستكون هايلي أرسينو، الناجية من سرطان الأطفال، والبالغة من العمر 29 عامًا وتعمل مساعدة طبية في مستشفى سانت جود للأطفال في ممفيس بولاية تينيسي، ومعهما كريس سيمبروسكي البالغ من العمر 42 عامًا، وهو جندي سابق في القوات الجوية الأميركية ويعمل حاليًّا في صناعة الطيران، أما المقعد الأخير فذهب إلى سيان بروكتور أستاذة علوم الأرض البالغة من العمر 51 عامًا، التي كادت أن تصبح رائدة فضاء في وكالة "ناسا" في عام 2009.