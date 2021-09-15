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محمد بن مسعود - الدمام - كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته لمواجهة الهلال، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل، كما انتعش الفريق بعودة أهم أوراقه الرابحة المتمثلة في لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم محمد الكويكبي لتدريبات الفريق، اليوم الأربعاء؛ والتي استأنفت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتفاق مع الشباب في الجولة الثانية من الدوري.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على عدة محطات للمدافعين والمهاجمين، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 08:54 PMالاتفاق: "الكويكبي" جاهز لمواجهة الهلال
كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته لمواجهة الهلال، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل، كما انتعش الفريق بعودة أهم أوراقه الرابحة المتمثلة في لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم محمد الكويكبي لتدريبات الفريق، اليوم الأربعاء؛ والتي استأنفت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتفاق مع الشباب في الجولة الثانية من الدوري.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على عدة محطات للمدافعين والمهاجمين، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
، الاتفاق: "الكويكبي" جاهز لمواجهة الهلال ،
المصدر : الخليج 365
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