اخبار السعوديه

"الجبير" يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض خلال الجولة المواقع التاريخية والتراثية

صحب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، مساء اليوم، وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك، والوفد المرافق له، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، وذلك على هامش زيارة الرسمية إلى المملكة.

واستعرض "الجبير" ووزير الخارجية التشيكي خلال الجولة، المواقع التاريخية والتراثية، وما يمثله حي الطريف في الدرعية من رمزية في تاريخ الدولة .

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 08:37 PM

استعرض خلال الجولة المواقع التاريخية والتراثية

"الجبير" يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي
وكالة الأنباء السعودية (واس)

صحب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، مساء اليوم، وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك، والوفد المرافق له، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، وذلك على هامش زيارة الرسمية إلى المملكة.

واستعرض "الجبير" ووزير الخارجية التشيكي خلال الجولة، المواقع التاريخية والتراثية، وما يمثله حي الطريف في الدرعية من رمزية في تاريخ الدولة السعودية.

الكلمات المفتاحية
2efee0c451.jpg

، "الجبير" يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير" يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا