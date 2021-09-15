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محمد بن مسعود - الدمام - أكد حارس مرمى المنتخب السعودي والهلال ( السابق ) محمد الدعيع، أن مواطنه عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الحالي، هو الحارس الأول في السعودية الآن، رغم وجود حراس المرمى الأجانب.
وكتب الدعيع عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "أستغرب الجميع أني قلت المعيوف رقم واحد وهو فعلاً رقم واحد بوجود الحراس الأجانب ما عندنا حراس، ليتهم يستفيدون من تجربة الاتحاد من الحارس غروهي لأنه هو الأفضل عندي الآن، يا حظكم يا جمهور الاتحاد (أحبكم).. ربي يوفقك يا المعيوف".
وقاد المعيوف بتألقه الهلال إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب فريق استقلال طهران الإيراني.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 08:18 PMالدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي"
أكد حارس مرمى المنتخب السعودي والهلال ( السابق ) محمد الدعيع، أن مواطنه عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الحالي، هو الحارس الأول في السعودية الآن، رغم وجود حراس المرمى الأجانب.
وكتب الدعيع عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "أستغرب الجميع أني قلت المعيوف رقم واحد وهو فعلاً رقم واحد بوجود الحراس الأجانب ما عندنا حراس، ليتهم يستفيدون من تجربة الاتحاد من الحارس غروهي لأنه هو الأفضل عندي الآن، يا حظكم يا جمهور الاتحاد (أحبكم).. ربي يوفقك يا المعيوف".
وقاد المعيوف بتألقه الهلال إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب فريق استقلال طهران الإيراني.
، الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" ،
المصدر : الخليج 365
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