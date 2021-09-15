، تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري ،

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كرمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، أمس، متقاعديها والمنقولين منها هذا العام.
جاء ذلك، بحضور مدير عام تقني عسير، الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي، وعدد من منسوبي تقني عسير، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.
وقد أقيم بهذه المناسبة، حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام تقني عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، كلمة أشار فيها إلى أن من نعم الله علينا أن اختصنا بدين يعترف بالفضل لأهله والجميل لأصحابه.
وقال: من هذا المنطلق دأبت هذه البلاد المباركة، متمثلة في قيادتها وإنسانها ومؤسساتها في الوفاء والتقدير والتكريم للمستحقين من أبنائها المخلصين.
وتابع: نحن في هذه الاحتفالية نلتقي في لحظات تكريم ووفاء لمجموعة من الزملاء الذين ترجلوا عن العمل ونقلوا لمواقع أخرى بعد عطاء مقدر ومشكور لسنوات حافلة بالإخلاص والوفاء.
وفي نهاية كلمته، قدم الشكر والتقدير باسم كل منسوبي تقني عسير، على ما بذلوه من جهود كبيرة ومشكورة خلال سنوات عملهم.
بعد ذلك ألقى مدير التدريب الأهلي بتقني عسير سابقاً، سعد سالم القحطاني، كلمة المتقاعدين، شكر فيها المسؤولين على هذه اللفتة والتكريم، مؤكداً أن علاقتهم بتقني عسير ستستمر، بإذن الله.
فيما أعرب مدير خدمات المتدربين بتقني عسير، موسى القبيسي، عن شكره وتقديره وامتنانه لمدير عام تقني عسير، ولجميع زملائه على هذا التكريم والتتويج لنخبة من المتميزين الذين عملوا لسنوات طويلة بجد وإخلاص، داعياً الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.
وفي نهاية الحفل، قدمت الهدايا التذكارية والدروع للمحتفى بهم.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 08:17 PM
على مسرح الإدارة العامة للتدريب المهنيتقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري
كرمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، أمس، متقاعديها والمنقولين منها هذا العام.
جاء ذلك، بحضور مدير عام تقني عسير، الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي، وعدد من منسوبي تقني عسير، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.
وقد أقيم بهذه المناسبة، حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام تقني عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، كلمة أشار فيها إلى أن من نعم الله علينا أن اختصنا بدين يعترف بالفضل لأهله والجميل لأصحابه.
وقال: من هذا المنطلق دأبت هذه البلاد المباركة، متمثلة في قيادتها وإنسانها ومؤسساتها في الوفاء والتقدير والتكريم للمستحقين من أبنائها المخلصين.
وتابع: نحن في هذه الاحتفالية نلتقي في لحظات تكريم ووفاء لمجموعة من الزملاء الذين ترجلوا عن العمل ونقلوا لمواقع أخرى بعد عطاء مقدر ومشكور لسنوات حافلة بالإخلاص والوفاء.
وفي نهاية كلمته، قدم الشكر والتقدير باسم كل منسوبي تقني عسير، على ما بذلوه من جهود كبيرة ومشكورة خلال سنوات عملهم.
بعد ذلك ألقى مدير التدريب الأهلي بتقني عسير سابقاً، سعد سالم القحطاني، كلمة المتقاعدين، شكر فيها المسؤولين على هذه اللفتة والتكريم، مؤكداً أن علاقتهم بتقني عسير ستستمر، بإذن الله.
فيما أعرب مدير خدمات المتدربين بتقني عسير، موسى القبيسي، عن شكره وتقديره وامتنانه لمدير عام تقني عسير، ولجميع زملائه على هذا التكريم والتتويج لنخبة من المتميزين الذين عملوا لسنوات طويلة بجد وإخلاص، داعياً الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.
وفي نهاية الحفل، قدمت الهدايا التذكارية والدروع للمحتفى بهم.
، تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري ،
المصدر : الخليج 365
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