، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة ،

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يُغلق منتصف الليلة باب الترشح لفئات الدورة الحادية عشرة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.
وحثت الجائزة جميع العاملين في القطاع الرياضي الإماراتي والعربي من أفراد وفرق ومؤسسات على الانتهاء من تقديم ملفاتهم في الموعد المحدد، الذي تم اختياره كي يتيح الفرصة للأبطال من أصحاب الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ودورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 للترشح للفوز بإحدى فئات الدورة الـ11.
ويمكن تقديم ملفات الترشح للأفراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة عبر البوابة الذكية للجائزة mbrawards التي تتيح تقديم الملفات الكترونيًّا بطريقة سهلة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة، اللذين يُسهّلان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح. وسيكون الترشح مفتوحًا للرياضيين والفرق والمؤسسات الإماراتية والعربية، وكذلك للمؤسسات الرياضية العالمية التي تتنافس في فئة خاصة.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 08:14 PM
حثَّت المهتمين على الانتهاء من تقديم ملفاتهم في الموعد المحددجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة
يُغلق منتصف الليلة باب الترشح لفئات الدورة الحادية عشرة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.
وحثت الجائزة جميع العاملين في القطاع الرياضي الإماراتي والعربي من أفراد وفرق ومؤسسات على الانتهاء من تقديم ملفاتهم في الموعد المحدد، الذي تم اختياره كي يتيح الفرصة للأبطال من أصحاب الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ودورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 للترشح للفوز بإحدى فئات الدورة الـ11.
ويمكن تقديم ملفات الترشح للأفراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة عبر البوابة الذكية للجائزة mbrawards التي تتيح تقديم الملفات الكترونيًّا بطريقة سهلة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة، اللذين يُسهّلان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح. وسيكون الترشح مفتوحًا للرياضيين والفرق والمؤسسات الإماراتية والعربية، وكذلك للمؤسسات الرياضية العالمية التي تتنافس في فئة خاصة.
، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة ،
المصدر : الخليج 365
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