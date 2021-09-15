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محلل عسكري يكشف عن الهدف من إنشاء هيئة التطوير الدفاعي "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المحلل العسكري العميد حسن الشهري، إن التطوير العام على الهيكل التنظيمي لعناصر قوة الدولة صنع فارقا واضحا منذ 6 سنوات.

وأضاف حسن الشهري خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:" كان هناك لمسات في التغيير على هيكل وزارة الدفاع وأيضا وضع إستراتيجية دفاعية ترتكز على الردع".

ولفت:"يأتي إنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي لدعم مثل هذه الاستراتيجية الوطنية"، مبينا:"جاء إنشاء الهيئة بعد قراءة دقيقة للبيئة الدولية وضغوطها المتسارعة وأيضا من الدروس المستفيدة في عاصفة الحزم وغيرها".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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