شكرا لمتابعة خبر عن مهتم بالشأن العام: 60 سنة هو سن العطاء الحقيقي في الوظيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق عادل محمد، المهتم بالشأن العام، على توجيه الشورى لـ "التأمينات" بأهمية دراسة آثار رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا.

واتفق "عادل" مع هذا القرار: "اعتبر هذا الأمر جاء متأخر جدًا أنا مع رفع سن التقاعد لـ 65 سنة، لأن بالنظام السابق كنا نحيل كفاءات كبيرة للتقاعد وقد يكون سن 60 سنة هو سن عطاء للمجتمع خاصة وأن عدد كبير منهم يصل لدرجات علمية كبيرة وما جتله فرصة كافية يقدم عطاءاته للوطن".

وأضاف: "فقدنا كفاءات كبيرة جدًا من أطباء وطيارين ومهندسين أجبرناهم على العطالة بالرغم من أن هذا السن هو سن العطاء الحقيقي.. أنا مع القرار ولكنه جاء متأخرًا جدًا"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وعن علاقة رفع سن التقاعد بزيادة نسبة البطالة، تابع: "بالعكس نسبة البطالة بسبب استقدام العمالة الأجنبية لكن لا يجب ربطها برفع سن التقاعد هناك من يحصل على شهادة الدكتورة في سن الخمسين لذا فلديه الكثير لكي يعطيه بعد ".