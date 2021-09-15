شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. دراسة حديثة تكشف معلومات تاريخية عن موقع نحت الجمل بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان، عن دراسة حديثة عن موقع نحت الجمل بالجوف، الذي يعد أقدم نحت في العالم.

قال إن الدراسة أعدها الباحثون من هيئة التراث وجامعة الملك سعود والمركز الفرنسي للأبحاث ومعهد ماكس بلانك وجامعة برلين الحرة وجامعة أكسفورد وغيرها.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الموقع ينتمي لفترة العصر الحجري الحديث، وتحديدًا ما بين 5200 و5600 قبل الميلاد.

وأضافت أن الموقع يحظى بصناعة حجرية مميزة، وبقايا عظام حيوانية، و21 نحتا مجسمًا.