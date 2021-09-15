شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني: 5 ملايين ريال غرامة بانتظار منتهكي بيانات الأفراد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المستشار القانوني، خالد الفاخري، إن هناك غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال ستكون بانتظار منتهكي بيانات الأفراد، وفقا للائحة نظام حماية البيانات الشخصية.

وأكد أن نظام حماية البيانات الشخصية أتاح تقديم بلاغات بشأن أي مضايقات تتعلق بياناته الشخصية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".

وأضاف أنه يمكن للفرد أن يتقدم بشكوى إذا تم الكشف عن بياناته الإئتمانية أو أي بيانات خاصة بقضايا أو مشكلات سابقة تتعلق به.

وأكد أن هذا النظام له العديد من الإيجابيات، ومنها أنه يوفر الحماية للمستثمرين الذين قد يخافون من تسريب البيانات الخاصة بهم.

ض