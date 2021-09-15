شكرا لمتابعة خبر عن قانوني: نظام حماية البيانات الشخصية سيمنع المضايقات المتعلقة بالإعلانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المستشار القانوني، خالد الفاخري، إن نظام حماية البيانات الشخصية سيمنع المضايقات المتعلقة بالإعلانات والعروض التي ترد من جهات غير معلومة.

وأضاف أن البعض ترد إليه إعلانات وعروض من أشخاص آخرين لا يعلم عنهم شئ، مما يعني أن بياناته تم تسريبها لجهات أخرى، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".

وأكد أن صدور نظام حماية البيانات الشخصية سينظم الكثير من الأسس النظامية التي تكفل خصوصية بيانات الأفراد، فضلا عن وجود عقوبات سيتم تطبيقها على كل من يخالف هذا النظام.

ونوه بأن النظام اشتمل على العديد من الإطر الحقوقية النظامية التي تكفل الأمان للأفراد داخل المملكة.