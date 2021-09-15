بالفيديو.. القوات الجوية تستعد للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ91

الرياض - محمد عبدالله - تستعد القوات الجوية الملكية السعودية، لتنفيذ عروض جوية بعدد من تشكيلات طائرات القوات الجوية، بمشاركة فريق الصقور السعودية، وذلك للمشاركة في احتفالات الوطن بالذكرى الـ91 على تأسيس المملكة.

فعاليات الاستعراض ستقوم بها مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية بهوية اليوم الوطني 91 في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة (13-1443/2/18هـ).

وكانت وزارة الدفاع، كشفت عن هوية طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، التي ستشارك في احتفالات المملكة باليوم الوطني 91.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، على «تويتر»، صورًا لـ4 طائرات مزينة بعلم المملكة، من طراز تايفون (typhoon)، وتورنيدو (Tornado)، وف-15 إس (F-15s)، وف-15 سي (F-15c)، ومن المقرر مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الذي نحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام.

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