«حساب المواطن» يوضح الإجراءات المطلوبة حال انتهاء عقد الإيجار

الرياض - محمد عبدالله - أكد برنامج حساب المواطن، أهمية إرفاق عقد إيجار موحد "ساري الصلاحية"، باسم المتقدم بطلب الحصول على الدعم، موضحًا أنه في حال انتهاء المستند السابق يلزم حذفه.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء المتبع في حال انتهاء عقد الإيجار الإلكتروني والذي سينتهي بعد 3 أشهر تقريبًا.

ورد برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله "إنه في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء لا بد من التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية ) باسم المتقدم بالطلب، وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك".

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع الخميس، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

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