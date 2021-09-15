«الزكاة» تعلن عن مزاد لبيع سيارات في جمرك الخفجي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الخفجي، يوم الأحد 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م في تمام 9:00 صباحًا.

وقالت الهيئة، في إعلان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بعدة ضوابط؛ أولها دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج السيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

كما يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال 5 أيام للسيارات برسم الوارد و20 يوم للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وأكدت تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا، التباعد والكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة، ويشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

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