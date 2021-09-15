أمانة الشرقية توضح حالات صرف التعويضات عن تضرر المركبات من الحفر

الرياض - محمد عبدالله - أكد المهندس مساعد القحطاني وكيل شؤون البلديات بالقطيف أن في حال تضرر المركبات بسبب حفرة ناتجة عن العوامل الجوية لا يتم تعويض المتضرر.

وأضاف القحطاني خلال حواره مع برنامج «نشرة النهار»، المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، أن بلاغات تعويض المركبات المتضررة من الطرق تقدم عن طريق الرقم (940) لبلاغات الأمانة، وعلى الفور تخرج الفرق للموقع للتأكد من البلاغ ومعالجته.

وأوضح أنه إذا كان الموقع تحت العمل ولا يوجد به وسائل سلامة يتم تغريم المقاول ويدفع التعويضات لصاحب السيارة المتضررة.

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