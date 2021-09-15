بالفيديو.. سياج حديدي حول مجمع تجاري بالرياض يعيق حركة المشاة وذوي الاحتياجات

الرياض - محمد عبدالله - رصد تقرير مصور اليوم الأربعاء، ببرنامج «نشرة النهار»، المذاع عبر فضائية «الإخبارية» مجمعًا تجاريًا بالرياض يمد سياجًا حديديًا على محيطه دون أن يترك مسافة كافية للمشاة ولا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الشاب عبدالله محمد، إن السور الحديد جعل حركة المشاة صعبة لأنه ضيق، متسائلًا: «لو جت سيارة صدمتك مين المسؤول».

وأظهر التقرير أن ما تبقى للمشاة خارج المجمع التجاري الكبير مسافة صغيرة جدًّا لا تراعي حقوق المشاة للسير بشكل مريح حتى ذوي الإعاقة عرقل السياج انتقالهم من وإلى المجمع.

وأكد المواطن نايف العنزي أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، أن السور الحديد للمجمع يجبره على النزول من العربية والذهاب للبوابة البعيدة عنه، ما يصعب عليه العبور لوجود بعض الأرصفة.

وتساءل التقرير: «هل ما فعله المجمع أمر نظامي أم مخالفة لم تجد من يقتلع حديدها الممتد؟»، وسط تباين في آراء زوار المجمع بين معترض ومؤيد لوجود السور.

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