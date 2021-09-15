«البلديات» تلزم المنشآت الغذائية بالتغليف الآمن للأطعمة المنقولة

الرياض - محمد عبدالله - ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنشآت الغذائية بالتغليف الآمن للأطعمة المنقولة عبر مندوبي التوصيل المنزلي.

وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الوزارة تسعى للمحافظة على سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح النماذج المعتمدة لتغليف الوجبات الغذائية المنقولة عبر مندوبي التوصيل للمستهلكين في منازلهم .

وأضافت الوزارة 3 طرق لتغليف الطعام وهي :

التغليف باستخدام اللاصق.

التغليف الحراري.

التغليف بالتخييط.

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