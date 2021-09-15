المملكة السعودية تدعو لمواقف حازمة لمنع إيران من "الابتزاز النووي"

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

قال مندوب السعودية لدى المنظمات الدولية بفيينا، السفير عبدالله بن خالد بن سلطان، الأربعاء، إن البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة والعالم أجمع ما لم يتم احتوائه بشكل حازم.



وتابع في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر"، "على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ مواقف حازمة لمنع إيران من ممارسة الابتزاز النووي".

وأضاف "ندعو إيران للامتثال الكامل بموجب التزاماتها في اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".