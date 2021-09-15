شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات مع مجلس السيادة الانتقالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الطاهر حجر.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.