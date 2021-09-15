شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تنمية القدرات البشرية.. خطة استراتيجية طموحة لبناء مستقبل واعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق الرؤية، والذي يمثل خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى إطلاق قدرات كل فرد في هذا الوطن، ليكون مستعداً لسوق العمل الحالي والمستقبلي، بقدرات وطموح تواكب المتغيرات الحديثة.

ويكرّس البرنامج غرس وتعزيز القيم، والعمل على تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، إذ تم تطويره بهدف تلبية احتياجات وتحقيق طموح جميع شرائح المجتمع بدءًا من مرحلة الطفولة من خلال تطوير أساس تعليمي متين للجميع، مروراً بالجامعات والمعاهد الفنية والتقنية لإعداد شباب طموح يمتلك المهارات والمعارف لمواكبة متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.

كما يعمل على إتاحة فرص التدريب والتعلم مدى الحياة من خلال توفير فرص التطوير وإعادة التأهيل للجميع، ومن ثم الإسهام في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة من خلال الاستثمار فيهم، عن طريق غرس وتعزيز القيم.