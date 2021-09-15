شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحفيين تدشن منصة الإعلام التطوعي وتوفر 15 ألف فرصة تطوعية حتى 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * حزمة برامج بمناسبة اليوم الوطني 91 في 30 يوم

* احتفاء بمتدربي ورشة تشكيل الصور في الأزمات

دشن رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد بن حمد المالك مساء الثلاثاء منصة الإعلام التطوعي بحضور مدير عام التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذة مشاعل بنت مبخوت آل مبارك، ومن هيئة الإعلام المرئي والمسموع الأستاذة خلود الأمير – المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية، والأستاذ محمد التميمي مدير إدارة الشؤون الخارجية، وأعضاء من مجلس إدارة الهيئة وعدد من الإعلاميين ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي في قاعة الهيئة بمقرها في حي الصحافة بالرياض.

انطلق الحفل بالنشيد الوطني، وبعده بدأت فقرات برنامج هذه المناسبة القرآن الكريم ثم عرض فيديو يرصد برامج وفعاليات هيئة الصحفيين السعوديين في 20 شهر حيث تم تنفيذ 62 برنامجاً 30 منها حضوري مباشر و32 عبر الاتصال المرئي استفاد منها 6761 مشارك ومشاركة من الإعلاميين المحترفين والهواة وطلاب وطالبات الإعلام والخريجين في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، وأبرز تلك البرامج تنفيذ الهيئة مع شريكها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وكلية كرونكايت لعلوم الاتصال في جامعة ولاية اريزونا في الولايات المتحدة الامريكية ورشة الاستجابة الاستراتيجية لتشكيل الصور والهوية في سياق الأزمات باللغة الانجليزية ونفذتها في شهري يونيو ويوليو 2021 ولمدة 6 أسابيع وبلغ عدد المتدربين 25 متدربا ومتدربة من طلاب وخريجي الإعلام وحديثي الممارسة الإعلامية، وجاءت محاور الورشة على النحو التالي ( الفروق بين حالات الطوارئ والأزمات والاستجابة مقابل رد الفعل، صياغة الرسائل المتنوعة للجمهور وطرق الحفاظ على العلامات التجارية والسمعة المنهجية، حيث نفذت الورشة من خلال الحضور الأسبوعي والقراءة الذاتية بالإضافة لعرض دراسات بعض الحالات الدولية للشرح والنقاش لتحقيق أهداف الورشة المتوافقة مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ وتطوير المجال العالمي وتحسين الصورة الذهنية عن السعودية الحديثة وفق الانتشار والانفتاح العالمي.

وفي كلمته في الحفل، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ خالد المالك حيث أشار إلى أهمية التطوع ومنها التطوع التخصصي المهاري والذي رأت الهيئة أن يكون لها السبق والريادة بتبنيها منصة الإعلام التطوعي بعد أن أكملت الهيئة المتطلبات اللازمة لهذا العمل الإنساني - الإعلامي، الذي يتسق مع الرؤية المباركة 2030 التي أكدت على نشـر الوعي والثقافة بأهمية تفعيل دور العمل التطوعي في المجتمع السعودي، هادفةً إلى الوصول إلى مليون متطوع في عام 2030، وتسجيل 50 مليون ساعة تطوعية، وستتوالى في الهيئة الأعمال والأنشطة التي تخدم مشروع التطوع، مواصلةً ترجمتها لتوجهات الرؤية المتعددة واستراتيجيات التحول الوطني، ومنها التطوع.

وأشاد المالك بتعاون ومساندة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للهيئة، وتعاضدها معها لإكمال هذه الخطوة ليسهم الإعلام في المملكة بدوره في مشاريع التطوع ويرفد الخطط الموضوعة في هذا الصدد.

وأشار المالك الى أن الهيئة تتطلع الى توفير 15 ألف فرصة تطوعية حتى 2030م، وشكر الأستاذة مشاعل آل مبارك - مدير عام التطوع بالوزارة - على جهودها المتميزة مع الهيئة في هذا الإطار.

كما أشاد المالك بعملية تدشين أعمال "فريق التطوع" في الهيئة الذي يقوده الزميل يحيى عبيري.

وألمح إلى حزمة البرامج والفعاليات التي تنفذها الهيئة بمناسبة اليوم الوطني 91 تنطلق من عاصمة المجد الرياض، وتتوزع في مناطق ومحافظات المملكة، ومن هذه البرامج والأنشطة: مسابقة إعلامية وطنية، وقد تم رصد جوائز للإعلاميين الذين سيقدمون أعمالاً إعلامية إبداعية في شتى المنصات، تدور حول موضوع "اليوم الوطني ٩١" احتفاءً بالوحدة وشواهد لمكتسباتها وأن تكون المشاركات حديثة في هذا العام 2021م.

وأثنى المالك على الشراكة المثالية مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وخص بالثناء الرئيس التنفيذي الأستاذة إسراء عسيري وكان إحدى ثمارها اليانعة ورشة الاستجابة الاستراتيجية "تشكيل الصور والهوية في سياق الأزمات".

وفي ختام كلمته شكر الحضور لتلبيتهم الدعوة وشكر الإعلاميين لمتابعة نشاطات الهيئة المتعددة.

ومن ثم عرض فيديو بعنوان: التطوع.. استثمار لثرواتنا البشرية وأظهر محتواه تاريخ التطوع في المملكة وإعلاء الإنسان السعودي للتطوع ودعم القيادة له وعدد مهام المنصة الوطنية للعمل التطوعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتناول أبرز أهداف منصة الإعلام التطوعي في الهيئة المساهمة في اثراء المحتوى الوطني وتدريب الشباب والفتيات الهواة والترتيب لطرح آلاف الفرص التطوعية حتى عام 2030م.

وامتدحت مدير عام التطوع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذة مشاعل آل مبارك في كلمتها في الحفل جهود هيئة الصحفيين السعوديين في تبنيها للتطوع المتخصص المهاري الاحترافي من خلال تدشين منصة الإعلام التطوعي والتي تخدم التطوع ونشر رسالته المثالية وتغطية فعالياته ومشاركاته وفتح مسارات التدريب للمتطوعين وتأهيلهم.

ثم أطلق الأستاذ خالد المالك مسابقة اليوم الوطني 91 بعنوان "احتفاء بالوحدة وشواهد مكتسباتها" والتي يستمر استقبال المشاركات فيها حتى 15 أكتوبر 2021م في 6 مسارات " القصة الصحفية، القصة التلفزيونية، القصة الفوتوغرافية، الكاريكاتير، الموشن جرافيك، بودكاست ".

وبعدها سلم الأستاذ خالد المالك ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور فهد بن حسن ال عقران الشهادات على المتدربين الذين اجتازوا الورشة التدريبية الاستجابة الاستراتيجية "تشكيل الصور والهوية في سياق الأزمات". ودروع التكريم لعدد من الشخصيات الداعمة لنشاطات الهيئة وهم: الأستاذة مشاعل آل مبارك، الأستاذة خديجة الوعل، الأستاذ يحي عبيري مدير الفريق التطوعي بالهيئة والتقطت الصور الجماعية مع المكرمين والثنائية التذكارية بين الحضور.