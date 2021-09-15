عبير الوعل تغالب دموعها على الهواء بعد مقطع مؤثر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

غالبت المذيعة عبير الوعل مقدمة برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية دموعها بعد عرض مقطع مؤثر لسيدة سورية صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاجها من السرطان.

جهود مركز الملك سلمان

وأظهر المقطع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية وهو يُبشر المعلمة السورية في مخيم الزعتري بصدور توجيه الملك سلمان وولي العهد بعلاجها من مرض السرطان تقديرًا لمهمتها ودورها الإنساني.

بكاء عبير الوعل

وقالت الوعيل تعليقًا على المقطع وهي تغالب دموعها على الهواء: إن المملكة سبّاقة في مد يد العون والمساعدات الإنسانية لكل محتاج حول العالم دون تمييز بحسب الجنس أو اللون أو العرق.

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