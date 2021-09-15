شكرا لقرائتكم خبر 3 أشهر لاستقبال ترشيحات جائزة مكة للتميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أعمال الدورة الثالثة عشرة لجائزة مكة للتميز عن العام 1442هـ، وبدء استقبال الترشيحات الذي يستمر 3 أشهر، فيما دشن المنصة التفاعلية للجائزة.

وأعلن الفيصل عن اختيار منتدى الجوائز العربية ضيف شرف لجائزة مكة للتميز، عقب ذلك اطلع على أهداف المنصة الرقمية للجائزة التي تواكب التحول الرقمي في المنطقة لتسهم في التسهيل على المترشحين وتجويد الأعمال، إضافة إلى إنجاز أعمال التحكيم والتقييم.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الجائزة منذ انطلاقتها، حيث استقبلت خلال 12 عاما 4193 مبادرة، وتم تحكيم 2751 مبادرة، وبلغ عدد الفائزين من الجهات والأفراد 108 فائزين، فيما حرصت الجائزة على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، بهدف تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، بجانب إظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة.

وتستقبل جائزة مكة للتميز المترشحين في 9 أفرع: فرع التميز في خدمات الحج والعمرة، وتمنح للجهات أو الأفراد الساعين لتقديم أفضل الحلول والخدمات في قطاع الحج والعمرة، وفرع التميز الإداري، وتمنح تقديرا لإنجازات المتميزين في تقديم أفضل الحلول والخدمات الإدارية، وينال جائزة التميز الثقافي المتميزون في دعم الحراك الثقافي، أما فرع التميز الاقتصادي فتعطى للمتميزين في تفعيل التنمية الاقتصادية، وفي حقل التميز العمراني تقدم الجائزة للجهات أو الأفراد عن أعمالهم التصميمية والتنفيذية المدهشة في المجال العمراني، ويمنح فرع التميز الاجتماعي للمتميزين في الأدوار الاجتماعية البارزة لخدمة المجتمع وإنسان المنطقة، فيما يمنح المتميزون في تقديم أفضل الحلول البيئية والخدمات في مجالات البيئة جائزة فرع التميز البيئي، كما تقدم جائزة التميز العلمي والتقني للمتميزين في مجال الأبحاث العلمية والابتكارات، وفرع التميز الإنساني تمنح فيه الجائزة تقديرا لإنجازات الأفراد الاستثنائية في المجال الإنساني.