شكرا لقرائتكم خبر برعاية خادم الحرمين.. معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب مطلع أكتوبر المقبل، في «واجهة الرياض»، بمشاركة أهم دور النشر من مختلف دول العالم.

وستشهد الدورة الجديدة للمعرض، الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، توسعا كبيرا في أنشطته وفعالياته المتنوعة؛ تمثل 16 قطاعا ثقافيا. وتحل جمهورية العراق ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما قدمت الهيئة تسهيلات عديدة لدور النشر المشاركة من الداخل والخارج.

وأوضح وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، الأمير بدر بن فرحان، أن قطاعات الكتب والنشر واللغة والترجمة والأدب تحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

وعد المعرض حدثا ثقافيا مهما في قطاع صناعة الكتب والنشر، بوصفه نافذة معرفية، تبرز الإنتاج السعودي الإبداعي وتحفز المشاركة الثقافية والتعاون التجاري لتصبح المملكة العربية السعودية بوابة عالمية لقطاع النشر.

وستنظم الهيئة على هامش المعرض، الذي سيستمر حتى الـ 10 من أكتوبر، مؤتمرا للناشرين يومي 4 - 5 أكتوبر، كأول مؤتمر من نوعه في المملكة، ويعد نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي، ويتضمن جلسات حوارية، وورش عمل تختص بمجال النشر، إضافة إلى جلسات متنوعة تتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.

ويحتضن المعرض العديد من الندوات الثقافية والأدبية المتنوعة، والأمسيات الشعرية والفنية، ويوفر مساحات للحوار والمحاضرات التفاعلية، وورش عمل متنوعة في مجالات الفن، والقراءة والكتابة والنشر، وصناعة الكتاب، والترجمة.

وتسعى الهيئة في الدورة الجديدة من المعرض إلى تأكيد اهتمامها بدعم قنوات النشر الحديثة؛ مثل الكتاب الصوتي والرقمي، إضافة إلى عنايتها بالجوانب الفنية والتقنية المصاحبة، وذلك في إطار التحسينات التي أحدثتها الهيئة في رؤية المعرض وتطويرها لمواكبة متطلبات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وتحقيق أهداف وزارة الثقافة الرامية إلى جعل الثقافة نمطا للحياة، ورفع مستوى مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني، وفي تعزيز مكانة المملكة في العالم.

تسهيلات قدمتها هيئة الأدب لدور النشر:

