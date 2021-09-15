شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بوريس جونسون، في وفاة والدته. وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء».

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في وفاة والدته. وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس الولايات المتحدة المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس المكسيك معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.