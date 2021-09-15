، هجوم حوثي فاشل في البيضاء ينتهي بفرار المتمردين ،

محمد بن مسعود - الدمام - سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا وإحراق آليات عسكرية

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع في محافظة البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري، بأن المعارك انتهت بفرار المليشيا الحوثية بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح وإحراق عدد من آلياتها بنيران أبطال الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مكثّفاً، استهدف تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.