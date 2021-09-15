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كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع في محافظة البيضاء.
وأفاد مصدر عسكري، بأن المعارك انتهت بفرار المليشيا الحوثية بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح وإحراق عدد من آلياتها بنيران أبطال الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبين أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مكثّفاً، استهدف تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
هجوم حوثي فاشل في البيضاء ينتهي بفرار المتمردينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-15
كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع في محافظة البيضاء.
وأفاد مصدر عسكري، بأن المعارك انتهت بفرار المليشيا الحوثية بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح وإحراق عدد من آلياتها بنيران أبطال الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبين أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مكثّفاً، استهدف تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
06:30 PM
سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا وإحراق آليات عسكرية
كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع في محافظة البيضاء.
وأفاد مصدر عسكري، بأن المعارك انتهت بفرار المليشيا الحوثية بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح وإحراق عدد من آلياتها بنيران أبطال الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبين أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مكثّفاً، استهدف تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
، هجوم حوثي فاشل في البيضاء ينتهي بفرار المتمردين ،
المصدر : الخليج 365
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