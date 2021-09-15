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بعد انتشار شائعات كثيرة على مدى أسابيع، سيعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأربعاء"، عن تعديل وزاري لحكومته؛ بهدف تشكيل فريق قوي موحّد لمرحلة ما بعد وباء "كوفيد-19"؛ بحسب ما أعلن مصدر في داونينغ ستريت.
وبيّن المصدر أن رئيس الوزراء خطّته لإدارة "كوفيد-19" في الخريف والشتاء، لكن ينبغي على الحكومة أن تضاعف جهودها للاستجابة لأولويات الشعب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف أن "جونسون" سيعين وزراء بعد ظهر اليوم مع هدف توحيد البلاد بأسرها.
وتعرّض عدد من الوزراء لانتقادات بسبب أدائهم وتحدّثت معلومات عن رحيل بعضهم، دون أن يؤكد "جونسون" رسميًّا نيته في صرفهم.
ويسعى رئيس الوزراء لإيجاد زخم جديد لحكومته بعد أزمة الوباء التي استمرت عامًا ونصفَ العام.
بريطانيا.. تعديل وزاري مرتقب لحكومة "جونسون"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-15
بعد انتشار شائعات كثيرة على مدى أسابيع، سيعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأربعاء"، عن تعديل وزاري لحكومته؛ بهدف تشكيل فريق قوي موحّد لمرحلة ما بعد وباء "كوفيد-19"؛ بحسب ما أعلن مصدر في داونينغ ستريت.
وبيّن المصدر أن رئيس الوزراء خطّته لإدارة "كوفيد-19" في الخريف والشتاء، لكن ينبغي على الحكومة أن تضاعف جهودها للاستجابة لأولويات الشعب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف أن "جونسون" سيعين وزراء بعد ظهر اليوم مع هدف توحيد البلاد بأسرها.
وتعرّض عدد من الوزراء لانتقادات بسبب أدائهم وتحدّثت معلومات عن رحيل بعضهم، دون أن يؤكد "جونسون" رسميًّا نيته في صرفهم.
ويسعى رئيس الوزراء لإيجاد زخم جديد لحكومته بعد أزمة الوباء التي استمرت عامًا ونصفَ العام.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
06:10 PM
يهدف إلى تشكيل فريق موحد لمرحلة ما بعد "كورونا"
بعد انتشار شائعات كثيرة على مدى أسابيع، سيعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأربعاء"، عن تعديل وزاري لحكومته؛ بهدف تشكيل فريق قوي موحّد لمرحلة ما بعد وباء "كوفيد-19"؛ بحسب ما أعلن مصدر في داونينغ ستريت.
وبيّن المصدر أن رئيس الوزراء خطّته لإدارة "كوفيد-19" في الخريف والشتاء، لكن ينبغي على الحكومة أن تضاعف جهودها للاستجابة لأولويات الشعب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف أن "جونسون" سيعين وزراء بعد ظهر اليوم مع هدف توحيد البلاد بأسرها.
وتعرّض عدد من الوزراء لانتقادات بسبب أدائهم وتحدّثت معلومات عن رحيل بعضهم، دون أن يؤكد "جونسون" رسميًّا نيته في صرفهم.
ويسعى رئيس الوزراء لإيجاد زخم جديد لحكومته بعد أزمة الوباء التي استمرت عامًا ونصفَ العام.
، بريطانيا.. تعديل وزاري مرتقب لحكومة "جونسون" ،
المصدر : الخليج 365
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