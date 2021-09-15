شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحفيين: تنفيذ 62 برنامجاً استفاد منها 6761 مشاركاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، في مقر الهيئة بالرياض مساء أمس، منصة الإعلام التطوعي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور فهد بن حسن آل عقران ومدير التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل بنت مبخوت آل مبارك، وأعضاء من مجلس إدارة الهيئة.

وعرض خلال حفل إطلاق المنصة فيديو يرصد برامج وفعاليات هيئة الصحفيين السعوديين في 20 شهر حيث تم تنفيذ 62 برنامجاً 30 منها حضورياً مباشراً، و32 عبر الاتصال المرئي استفاد منها 6761 مشاركاً ومشاركة من الإعلاميين وطلاب وطالبات الإعلام والخريجين من جميع مناطق المملكة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك، إلى أهمية التطوع ومنها التطوع التخصصي المهاري في المجتمع السعودي، بهدف الوصول إلى مليون متطوع في عام 2030، وتسجيل 50 مليون ساعة تطوعية.

وأشاد بتعاون ومساندة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للهيئة وتعاضدها معها، مبيناً أن الهيئة تتطلع الى توفير 15 ألف فرصة تطوعية حتى 2030م.

ونوهت مدير التطوع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك بجهود هيئة الصحفيين السعوديين في تبنيها للتطوع المتخصص المهاري الاحترافي من خلال تدشين منصة الإعلام التطوعي والتي تخدم التطوع ونشر رسالته المثالية وتغطية فعالياته ومشاركاته وفتح مسارات التدريب للمتطوعين وتأهيلهم.

ثم أطلق المالك مسابقة اليوم الوطني 91 بعنوان "احتفاء بالوحدة وشواهد مكتسباتها"، ويستمر استقبال المشاركات فيها حتى 15 أكتوبر 2021م في 6 مسارات " القصة الصحفية، القصة التلفزيونية، القصة الفوتوغرافية، الكاريكاتير، الموشن جرافيك، بودكاست ".

إثر ذلك سلم المالك والدكتور آل عقران الشهادات على المتدربين الذين اجتازوا الورشة التدريبية (الاستجابة الاستراتيجية "تشكيل الصور والهوية في سياق الأزمات" ), ودروع التكريم لعدد من الشخصيات الداعمة لنشاطات الهيئة .