شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الإداري يقر بإنشاء محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس القضاء الإداري اليوم جلسته برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

ورفع المجلس شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة بجدول أعماله، حيث أقر المجلس إنشاء محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، إضافةً إلى موافقته على عدد من الترقيات والتعيينات لأصحاب الفضيلة قضاة الديوان بمختلف الدرجات القضائية.

وأضاف الأحيدب، أن المجلس نظر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله و اتّخذ بشأنها عددًا من القرارات.