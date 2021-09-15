شكرا لقرائتكم خبر عن 250 حافظة لمياه زمزم بأروقة المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (250) حافظة ماء زمزم وُزّعت داخل المسجد الحرام، يعمل عليها (1077) شخصا، منهم (940) عاملاً و (112) مراقبا، و(25) مشرفا، موزعين على مدار الأربع وعشرين ساعة.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري أن وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في المسجد الحرام قامت بتوزيع الحافظات داخل المسجد الحرام وفق جميع الإجراءات الاحترازية، وأنه يتم تعبئة الحافظات في المجمعات المخصصة والمهيئة لذلك، حيث يتم فحص ماء زمزم فيها من خلال أخذ (70) عينة يومياً للتأكد من سلامتها.