شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. بدء إزالة «مجسم النجوم» واستبداله بواحة طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ نقل مجسم النجوم واستبداله بواحة طبيعية. وكتب عبد الهادي الشمري، رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، على صفحته الرسمية في "تويتر"، "أتقدم بالشكر لأخي معالي الأمين م. فهد الجبير لتنفيذ الأمانة ما جاء بقرار المجلس البلدي بنقل مجسم النجوم واستبداله بواحة طبيعية تتضمن مسطحات خضراء وزهور وأشجار". وكان المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، قرر نقل مجسم النجوم، الواقع بمدخل الدمام على طريق الملك فهد، إلى موقع آخر، ومن المقرر استبدال المجسم بواحة طبيعية تتضمن مسطحات خضراء وزهورا ونخيلا.